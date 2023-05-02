В мае субботники в Свердловской области продолжатся

Уборка территории поможет избежать новых пожаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области выступило с призывом к главам муниципалитетов и региональным операторам помочь уральцам прибрать территорию населенных пунктов и вывезти муссов, чтобы снизить риск возникновения пожаров.

Уборка территорий муниципалитетов в 2023 года – это не только традиция, но и необходимость, чтобы сберечь поселения от огня. В связи с этим по рекомендации МинЖКХ региона в мае субботники в населенных пунктах Свердловской области продолжатся.

- Региональным операторам по обращению с ТКО необходимо помочь муниципалитетам с вывозом мусора после субботников и уделить особое внимание своевременному вывозу крупногабаритных отходов с контейнерных площадок — в том числе сухих веток, которые могут стать причиной возгорания, - акцентируют внимание в министерстве.

Также в профильном ведомстве попросили региональных операторов помочь населенным пунктам, где в конце апреля произошли серьезные пожары, вывезти отходы, не относящиеся к категории твердых коммунальных отходов. Речь идет о Карпинске, Сосьве, поселке Таежный и других муниципалитетах.

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