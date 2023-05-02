Трамваи поедут по другим маршрутам
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге на несколько дней закроют движение трамваев. Об этом предупредили в Гортрансе.
- Закрытие движения трамваев по улице 8 Марта, от улицы Фрунзе до улицы Куйбышева, с 00:00 часов 06.05 до 05:00 часов 09.05, - сообщается на сайте Гортранса.
Движение будет перекрыто из-за ремонта трамвайных путей на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова.
Трамваи №1,4,14,15,25 и 27 поедут по другим маршрутам.
Фото: скриншот
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