Трамваи поедут по другим маршрутам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на несколько дней закроют движение трамваев. Об этом предупредили в Гортрансе.

- Закрытие движения трамваев по улице 8 Марта, от улицы Фрунзе до улицы Куйбышева, с 00:00 часов 06.05 до 05:00 часов 09.05, - сообщается на сайте Гортранса.

Движение будет перекрыто из-за ремонта трамвайных путей на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова.

Трамваи №1,4,14,15,25 и 27 поедут по другим маршрутам.

Фото: скриншот

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