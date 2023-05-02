В Кольцово багаж пассажиров побросали на пол

Фото: telegram-канал «Екатеринбург с огоньком»
В екатеринбургском аэропорту Кольцово 1 мая багаж прилетевших из Дубая пассажиров побросали на пол. Об этом сообщается в Telegram-канале «Екатеринбург с огоньком».
- Чемоданы пассажиров просто вывалили, как кучу мусора. Пассажиры с детьми, женщины и просто туристы лазили по куче чемоданов выискивать свои, - рассказал один из пассажиров.
Также он отметил, что весь аэропорт в тумане от пыли от ведущегося в здании ремонта.
Транспортная прокуратура начала проверку. Сотрудники ведомства установят, были ли нарушены права пассажиров при получении багажа.
- Проводятся надзорные мероприятия, по результатам которых будет дана оценка соблюдению законодательства о защите прав потребителей, воздушного законодательства, - сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
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