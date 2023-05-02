На Урале нашли труп пропавшего мужчины без головы

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В поселке Энергетиков под Серовом обнаружен труп Александра Мурзина, пропавшего 22 апреля. Как сообщает «Серов. Глобус», у тела мужчины отсутствует голова. Ее разыскивают.

- Найден труп. Могу пояснить, что проводятся мероприятия по установлению обстоятельств смерти, - рассказал изданию руководитель Серовского межрайонного СО СУ СК России по Свердловской области Александр Базуев.

«КП-Екатеринбург» запросила комментарий в СК по Свердловской области.

Напомним, в Свердловской области завершились поиски 30-летнего жителя Дегтярска Константина Новгородцева. В отряде «ЛизаАлерт» сообщили, что мужчину нашли мертвым. Уралец перестал выходить на связь 25 апреля.

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