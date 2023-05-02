Жителей региона ждут теплые деньки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области ожидается резкое потепление. По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, в регионе ожидается почти 30-градусная жара.

Во вторник, 2 мая, днем столбики термометров покажут от +21 до +26 градусов, на востоке до +16 градусов. Местами пройдет небольшой дождь. Кроме того, ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

В среду, 3 мая, в ночное время прогнозируется +8…+13 градусов, на севере и востоке до +4 градусов, в дневное время +23…+28 градусов, на севере до +18 градусов. День пройдет преимущественно без осадков. Сильного ветра не будет.

В четверг, 4 мая, осадков также не ожидается. Ночью синоптики обещают от +9 до +14 градусов, на крайнем севере до +4 градусов, днем от +22 до +27 градусов с порывами ветра местами до 15-17 метров в секунду.

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