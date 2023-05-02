Из регионального бюджета на поддержку ветеранов направлено почти 40,3 миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области ветераны получили выплаты ко Дню Победы. Их автоматически назначает Минсоцзащиты.

- Данные выплаты ежегодно предоставляются ветеранам до наступления майских праздников. Сейчас процесс их доставки завершен, - рассказал министр социальной политики Андрей Злоказов.

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны получили по пять тысяч рублей, иные категории ветеранов - одну тысячу. Такая же единовременная выплата направлена уральцам, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», труженикам тыла, детям погибших или пропавших без вести военнослужащих.

Из регионального бюджета на поддержку ветеранов направлено почти 40,3 миллиона рублей. Выплаты получили более 39 тысяч человек.

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