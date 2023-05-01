На «Екатеринбург Арене» устроят шоу с Niletto в стиле «Звездных войн»

Шоу с участием рэпера и сам матч пройдут 3 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

Футбольный клуб «Урал» анонсировал для фанатов шоу с участием певца из Екатеринбурга Niletto. В пресс-службе предстоящее выступление уральского рэпера называют «космическим», ведь оно пройдет в стиле франшизы Star Wars.

Шоу пройдет на «Екатеринбург Арене» 3 мая – перед матчем с московским футбольным клубом ЦСКА за путевку в суперфинал РПЛ Кубка России. Подробности и программу выступления Niletto пока не называют.

Попасть на столь важное событие уже не просто: ФК «Урал» анонсировал продажу последних билетов на матч, с учетом того, что стадион рассчитан на более, чем 30 тысяч человек.

«Да прибудет сила с нашей командой», - пишет «Урал» в официальном Telegram-канале.

В прошлый раз, 19 апреля, футбольный клуб «Урал» сыграл вничью с московским ЦСКА в первом матче финала пути РПЛ Кубка России. Встреча «шмелей» и «армейцев» завершилась со счетом 1:1.

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