Скончался основатель одной из первых турфирм на Урале Сергей Бузько

Об известии сообщили друзья Сергея Бузько Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге скончался основатель уральской туристической фирмы «Мир» Сергей Бузько. Об этом сообщили его близкие друзья на своих страницах в социальных сетях. На днях ему исполнилось 68 лет.

- Сегодня утром пришла печальная весть. Не стало Сергея Бузько. Туризм стал для Сергея делом всей жизни, которому он отдавался весь, без остатка. Вспомните хотя бы созданную Сергеем туристскую фирму "Мир". Скольким жителям региона команда единомышленников из "Мира" выдала первые путевки в удивительную страну международных путешествий, - бизнесмен Александр Умников на своей странице во «Вконтакте».

По его словам, чартерные рейсы из Екатеринбурга в Юго-Восточную Азию, В Анталию и на Мальдивы стали выполняться благодаря инициативе Сергея Бузько и его турфирмы «Мир».

Также трогательный пост написал владелец InTouch Cocktail Bar Артем Дударенко. Родные и близкие Сергея Бузько на данный момент случившиеся никак не прокомментировали.

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