Более 374 жителей Свердловской области отдали свои голоса за благоустройство территорий

В Екатеринбурге проголосовали более 47 тысяч горожан Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 374 тысяч уральцев приняли участие в голосовании за объекты благоустройства федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Лидирующую позицию в онлайн-кампании занял Волчанский городской округ. Он набрал по количеству голосов около 250% от целевого показателя. Далее Верхняя Тура со 183%, Арамиль - 178%, Среднеуральск, набравший 130%, и Верхний Тагил - 121%. Статистику приводят в Департаменте информационной политики.

Подавляющее большинство оставшихся муниципалитетов, согласно статистике, на отчетную дату набрали более 50% от необходимого числа голосов.

В Екатеринбурге к 1 мая за объекты будущего благоустройства проголосовало более 47 тысяч горожан. Больше всего горожан проголосовали за преображение летнего парка «Уралмаш», он собрал 22 452 голоса. Второе место, с заметным отставанием, занял парк Чкалова – 8 758 голосов. Следом разместился парк 50-летия ВЛКСМ с 7 792 голосами. Меньше всего голосов собрали парк Энгельса - 5 739, и сквер им. Титова - 2 099.

Напомним, онлайн-голосование «Формирование комфортной городской среды» на Среднем Урале проходит в 55 муниципалитетах. Принять участие в голосовании может каждый житель старше 14 лет. У каждого один голос. Отдать его за один из представленных в списке муниципалитетов объектов можно на странице проекта 66.gorodsreda.ru либо на портале «Госуслуги» в разделе «Общественное голосование».