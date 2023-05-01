В Сосьве специалисты расчистили 91 участок на месте пожара

В работах по восстановлению поселка помогают добровольцы. Фото: ДИП

Сотрудники различных служб вместе с добровольцами полностью расчистили 91 участок, пострадавший от огня в поселке Сосьва. На месте присутствует десятки единиц техники, сообщают в Департаменте информационной политики региона.

Как сообщают в областном Минтрансе, после пожара ежедневно в поселке работают 32 единицы дорожной техники. Среди них 13 самосвалов, шесть бульдозеров, пять фронтальных погрузчиков, три манипулятора, автокран и трал.

Сейчас полностью расчищены участки на улицах Митина, Балдина, Московская, Толмачева, Пушкина, Ленина, Братьев Чубаровых и Братьев Кочкиных, переулке Фадеева. Всего в Сосьве под расчистку попали 125 участков.

Ранее стало известно, что местные жители, чьи дома были уничтожены в жутком пожаре, получили первые социальные выплаты. Их размер составил 10 тысяч рублей, об этом сообщила омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

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