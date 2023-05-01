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НовостиОбщество1 мая 2023 12:38

В Свердловской области построят 10 газовых заправок к 2030 году

Инвестиции в стройку первого этапа превысят миллиард рублей
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Газовые заправки прибавятся к 17-ти существующим

Газовые заправки прибавятся к 17-ти существующим

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Свердловской области появится 10 новых газозаправочных станций. Их построят к 20230 году, сообщают в Департаменте информационной политики региона.

- Проект развития газозаправочной инфраструктуры отвечает задачам национального проекта «Экология». Совместную работу ведут «Газпром газомоторное топливо» и Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области, созданное по поручению губернатора Евгения Куйвашева, - уточняют в ДИПе.

По словам заместителя губернатора области Дмитрия Ионина, сейчас Агентство подбирает площадки для строительства будущих станций. Известно, что новые газозаправочные станции дополнят сеть из 17 заправок.

Инвестиции в строительство первого этапа, по оценке компании, превысят миллиард рублей. На заправках появится не менее 60 новых рабочих мест.

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