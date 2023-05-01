В Екатеринбурге появились специальные дорожки для самокатчиков

Дорожки появились на нескольких улицах в Екатеринбурге. Фото: Telegram-канал Ивана Зайченко

На тротуарах в Екатеринбурге появились специальные дорожки для электросамокатов. Разделить пешеходов и самокатчиков, чтобы они не мешали друг другу, решил уральский бизнесмен Иван Зайченко. В своем Telegram-канале предприниматель написал, что решил это сделать, так как ему с детьми стало страшно передвигаться по улице.

- Все сегодня могут взять в аренду самокат и разъезжать со скоростью автомобиля по тротуарам. Я перестал ходить по улицам с детьми. Кто-то притормаживает перед пешеходами, а кто-то думает, что мы все равно разбежимся. Давайте не будем ждать трагедии, когда какой-нибудь гонщик насмерть задавит ребенка, - пишет Иван Зайченко.

Он и его команда нарисовали разметку дорожек для самокатчиков, чтобы хотя бы в некоторых местах стало вновь безопасно гулять с детьми. Однако первоначально проект оценили не все: в некоторых местах, где тротуар узкий, дорожки заняли практически все его пространство.

В ответ на претензии жителей, уральский бизнесмен вместе с командой уже ночью все исправили.