Жителей Екатеринбурга напугал самолет, два дня кружащий над городом

Самолет отправляется из аэродрома Логиново Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Пионерского микрорайона в Екатеринбурге насторожились при виде самолета, кружащего в небе. По их словам, небольшой самолет летает над городом, в частности над улицами Советская и Шевченко, уже два дня.

- Вчера видела один или два раза. Сегодня каждый час летает, - уточнила жительница Екатеринбурга порталу «Е1».

Как выяснилось позднее, самолет взлетает с аэродрома Логиново. Им оказался американский Cessna 172, а полетать в нем может каждый желающий, так как такую услугу предоставляет частная компания.

Как пояснили в Логиново, компания предоставляет возможность заказать полет уже два года. Самолет летает по трем маршрутам, и один из них проходит над уральской столицей.

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