Жителей Екатеринбурга напугал самолет, два дня кружащий над городом

Самолет отправляется из аэродрома Логиново
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жители Пионерского микрорайона в Екатеринбурге насторожились при виде самолета, кружащего в небе. По их словам, небольшой самолет летает над городом, в частности над улицами Советская и Шевченко, уже два дня.
- Вчера видела один или два раза. Сегодня каждый час летает, - уточнила жительница Екатеринбурга порталу «Е1».
Как выяснилось позднее, самолет взлетает с аэродрома Логиново. Им оказался американский Cessna 172, а полетать в нем может каждый желающий, так как такую услугу предоставляет частная компания.
Как пояснили в Логиново, компания предоставляет возможность заказать полет уже два года. Самолет летает по трем маршрутам, и один из них проходит над уральской столицей.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru