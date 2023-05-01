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НовостиПроисшествия1 мая 2023 9:58

Председатель СК Александр Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве сотрудницы полиции Эльвиры Муфазаловой

Дело не раскрыто спустя год после жутких событий
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
У Эльвиры осталось двое маленьких детей Фото: «Одноклассники»

У Эльвиры осталось двое маленьких детей Фото: «Одноклассники»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу об убийстве 31-летней Эльвиры Муфазаловой. Спустя год после случившегося виновный в ее смерти не найден.

- Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолия Надбитова доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, - сообщили в информационном центре СК России.

Сотрудница службы участковых уполномоченных Эльвира Муфазалова была убита ровно год назад на берегу Бисерти в поселке Первомайский Нижнесергинского района. Мы рассказывали полную хронологию событий. Известно, что на месте жестокого убийства был мужчина в маске. У Эльвиры были сломаны нос, пальцы и рука.

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