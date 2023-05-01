Погорельцы из Сосьвы получили первые выплаты

По словам омбудсмена, в пожаре сгорело 126 домов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители поселка Сосьва, которые потеряли свои дома в жутком пожаре, получили первые социальные выплаты. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

- Уже четко ясно из составленных по распоряжению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, паспортов пострадавших - сгорело 126 домов. Первые 10 тысяч рублей люди уже получили, - уточнила Татьяна Мерзлякова на своей странице во «Вконтакте».

По словам омбудсмена, работы по восстановлению поселка идут очень активно. На данный момент осталось расчистить от последствий пожара 20 участков. Кроме того, на выделенном участке подрядчик начал работы по строительству жилого дома на 60 квартир, пишет Татьяна Мерзлякова.

Напомним, разрушительный пожар в Сосьве случился 25 апреля. Помимо жилых домов в поселке полностью сгорела ЛИУ-23. Предполагаемым виновникам пожара предъявили обвинения. Так, фигурантами уголовного дела по нескольким статьям стали 29-летний управляющий пилорамы и 40-летний сотрудник местной администрации, отвечающий за пожарную безопасность.

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