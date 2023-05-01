Жительница Екатеринбурга получила зубные щетки и другую утварь вместо патриотических пилоток на Wildberries

Екатеринбурженка вернула заказ бесплатно Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительница Екатеринбурга заказала на маркетплейсе Wildberries 28 патриотических пилоток для школьного концерта. Однако вместо пилоток ей вручили совершенно чужой заказ, в котором был странный набор вещей: зубные щетки, губки и даже трусы для рожениц.

- Заказ пришел, 28 апреля я его пошла получать. Отказ от товара в моем аккаунте платный. Ну и вместо 28 одинаковых пилоток, которые очень нужны были уже 3 мая, мне пришло 25 совершенно непонятных товаров и только три пилотки, — рассказала Елена порталу «Е1».

Позднее в пресс-службе компании объяснили, из-за чего произошла путаница товаров. Произошла ошибка при присвоении товару штрихкода, по коду данные товары числились как «пилотка», объяснили в Wildberries, передает «Е1». Платить за возврат товаров Елене не придется, также, как и за сами пилотки – в компании приняли решение доставить их бесплатно.