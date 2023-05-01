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НовостиОбщество1 мая 2023 4:37

В Свердловском городе из-за снегопада отменили празднование 1 Мая

Снег выпал в ряде уральских городов накануне Праздника Весны и Труда
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Снег в Серове 30 апреля. Фото: Анастасия Гусельникова

Снег в Серове 30 апреля. Фото: Анастасия Гусельникова

В городе Волчанск Свердловской области отменили празднование 1 Мая. Об этом сообщила администрация города. Решение было принят из-за внезапного снегопада, который случился в нескольких городах региона 30 апреля.

- Мероприятие, посвященное Празднику Весны и Труда, в Комсомольском парке 1 мая отменяется в связи с погодными условиями, - сообщает пресс-служба администрации Волчанска на официальной странице во «Вконтакте».

Мощный снегопад обрушился в последний апрельский день не только в Волчанске, но и в Серове, Краснотурьинске, Североуральске и других городах ближе к северной части области. По словам жительницы Серова, снег начался примерно в восемь часов утра, а за пару часов выпало около пяти сантиметров осадков.