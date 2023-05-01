В Свердловском городе из-за снегопада отменили празднование 1 Мая

Снег в Серове 30 апреля. Фото: Анастасия Гусельникова

В городе Волчанск Свердловской области отменили празднование 1 Мая. Об этом сообщила администрация города. Решение было принят из-за внезапного снегопада, который случился в нескольких городах региона 30 апреля.

- Мероприятие, посвященное Празднику Весны и Труда, в Комсомольском парке 1 мая отменяется в связи с погодными условиями, - сообщает пресс-служба администрации Волчанска на официальной странице во «Вконтакте».

Мощный снегопад обрушился в последний апрельский день не только в Волчанске, но и в Серове, Краснотурьинске, Североуральске и других городах ближе к северной части области. По словам жительницы Серова, снег начался примерно в восемь часов утра, а за пару часов выпало около пяти сантиметров осадков.