На улице 40-летия Октября в 14-этажной высотке сгорела квартира

На место ЧП выезжали пять пожарных машин и 17 сотрудников МЧС Фото: Антон ФОКИН

В седьмом часу вечера на улице 40-летия Октября в Екатеринбурге начался пожар. Загорелась квартира на предпоследнем этаже 14-этажного дома.

- В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники, 17 человек личного состава, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. - До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 3 человека по лестничным маршам.

В 18.36 открытое горение было ликвидировано. Работы на месте ЧП пожарные завершили к 19.23. По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Огнем было повреждено только домашнее имущество в квартире.