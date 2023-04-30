Мошенники обманули жительницу Тавды на 400 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в крупном размере» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Тавды за помощью обратилась местная 52-летняя женщина. Она рассказала, что стала жертвой мошенников. В ноябре она увидела в интернете объявление о заработке на игровой бирже. Позвонила по указанному номеру, после чего с нею периодически стали связываться люди, представлявшиеся «специалистами» биржи, которые говорили ей, что нужно делать, чтобы зарабатывать на бирже.

- В течение трех месяцев женщина периодически пополняла свой счет на бирже потратив в общем 195 000 рублей, - уточняют в ГУ МВД по Свердловской области. - В марте 2023 года она решила вывести заработанные средства и заказала на сайте обратный звонок. Ей перезвонил мужчина, который сообщил, что прежде чем сделать перевод она должна оплатить комиссию за вывод в сумме 70 000 рублей, 80 000 за услуги торговли, и страховой взнос в размере 94 000 рублей.

Женщина перевела деньги - 244 тысячи. После этого «специалисты» уже на связь с ней не выходили. В сумме она потеряла более 400 тысяч рублей. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в крупном размере» (ч.3, ст.159 УК РФ)