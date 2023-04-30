Строители выпустили для автомобилистов онлайн-карту ограничений движения по Пермскому тракту

На онлайновой карте можно узнать, где на Пермском тракте ограничено движение Фото: t.me/miduralofficial

На трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург полным ходом идет капитальный ремонт. Строители расширяют ее до четырех полос на всем протяжении. Кроме того, в ходе работ они разделят встречные потоки. В связи с этим движение по Пермскому тракту может быть ограничено. Чтобы автомобилисты могли оперативно узнать, где можно и где нельзя проехать, строители выпустили онлайновую карту с информацией о ходе работ.

- Дорожники рекомендуют в выходные и праздничные дни планировать свой маршрут заранее, - отмечают в департаменте информационной политики Свердловской области. - При возможности рекомендуется использовать альтернативные пути объезда, железнодорожный транспорт, либо отказаться от поездки на личном автомобиле.

Узнать о состоянии проезда также можно по телефону дежурно-диспетчерской службы Уралуправтодора: 8(800)200-63-06