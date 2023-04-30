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НовостиОбщество30 апреля 2023 10:34

В Североуральске из-за сильного снегопада появились сугробы

Обильные снегопады, прошедшие 30 апреля, вернули на улицы декабрь
Авторы (2):
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
В Североуральске вновь появились сугробы Фото: читатель «КП»

В Североуральске вновь появились сугробы Фото: читатель «КП»

Пока в Екатеринбурге солнечно и сухо, а столбики термометров поднялись до отметки в +13 градусов, в Североуральске лежат сугробы. Минувшим утром обильные снегопады прошли на севере Свердловской области. Фотографиями их последствий с «Комсомольской правдой» поделились жители Североуральска.

На улицы города будто вернулся декабрь Фото: читатель «КП»

На улицы города будто вернулся декабрь Фото: читатель «КП»

- Снег начал идти около десяти часов утра. Уже выпало прилично, хоть снеговиков лепи! - рассказала читательница «Комсомольской правдой»

Добавим, что такие же обильные снегопады минувшим утром прошли в Серове, Краснотурьинске и Карпинске.

Жители города отмечают, что теперь вновь можно лепить снеговиков Фото: читатель «КП»

Жители города отмечают, что теперь вновь можно лепить снеговиков Фото: читатель «КП»