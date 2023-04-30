В Сосьве начали строить 60-квартирный дом для погорельцев

В четверг, 27 апреля, с погорельцами из Сосьвы встретились губернатор Свердловской области и глава МЧС России Фото: департамент информационной политики Свердловской области

После сильного пожара, случившегося 25 апреля, в Сосьве без жилья остались больше 600 человек. В минувший четверг губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с погорельцами и объявил, что для них будет построен 60-квартирный жилой дом, а также несколько индивидуальных домов. Сегодня, 30 апреля, строители приступили к возведению многоэтажного дома для погорельцев. Так, место под него уже выделено.

- Новый многоквартирник появится на месте аварийных и уже отселенных домов по адресам ул. Фадеева, 93 и ул. Митина, 144а, - сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области. - Кроме того, определены первые 10 земельных участков, собственники которых дали согласие, для реализации первого этапа строительства индивидуального жилья.

Индивидуальные дома будут возводиться в виде типовых сборных домокомплектов, рассчитанных на семью из трех человек. А площадку, где будет возведен многоквартирный дом, накануне посетил сенатор Виктор Шептий.

- Участок уже выделен и строители уже разместились, поставили строительный вагончик, приступили к работам, - сказал Виктор Шептий. - Два деревянных барака (на площадке строительства, - Прим. Ред.) входят в участок под строительство жилого дома. Это зона благоустройства.