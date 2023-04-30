Прохожие на Уралмаше спасли кота, повисшего на балконе

Кот повис над землей, держась за балкон второго этажа и жалобно мяукал Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com/incekb

Жители Уралмаша накануне, 29 апреля, стали свидетелями целой спасательной операции. Возле метро «проспект Космонавтов» прохожие заметили, как чей-то кот повис на балконе второго этажа и, держась одними передними лапками, жалобно мяучит, взывая о помощи.

- Сначала хозяин балкона пытался помочь коту — он до него руками не дотягивался, пытался ему тряпочку протянуть, чтобы кот за нее схватился. Но кот не хватался за нее, - рассказал «КП-Екатеринбург» очевидец.

Тогда один из неравнодушных прохожих забрался на выступ, образованный вывесками магазинов на первом этаже, и просто снял кота. Пока его не отпустили уже на земле, он так и продолжал испуганно мяукать.