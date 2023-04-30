Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании убийства 36-летней екатеринбурженки

По данным полиции, женщина погибла после ссоры с сожителем Фото: соцсети

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования убийства одной из жительниц Свердловской области — 36-летней Валентины Бушуевой. В убийстве подозревают ее 33-летнего сожителя. Как отмечали в полиции, ссора, в ходе которой произошло убийство, случилась после попытки Валентины выгнать мужчину из квартиры. В СМИ Екатеринбурга появлялась информация о том, что ранее женщина два года обращалась в полицию с просьбой принять меры по отношению к тирану.

- В средствах массовой информации был опубликован материал с критикой правоохранительных органов, - уточняют в СУ СКР по Свердловской области. - Отмечается, что потерпевшая неоднократно обращалась с заявлениями о том, что ее сожитель угрожает ей и применяет физическое насилие, однако должные меры приняты не были.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального следственного управления доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

- В рамках расследуемого следователями СК России уголовного дела доводы о бездействии сотрудников полиции тщательно проверяются, - добавляют в СУ СКР по Свердловской области.