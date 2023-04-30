В Екатеринбурге на тушение трехэтажного дома выезжали четыре пожарные машины

Пожар был потушен за 14 минут Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В шестом часу утра на улице Карасьевской в Екатеринбурге загорелся трехэтажный жилой дом. Пламя вспыхнуло в квартире на втором этаже.

- На площади в три квадратных метра повреждены домашнее имущество, внутренняя и внешняя обшивка балкона на втором этаже, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и 13 человек личного состава.

Пожар был потушен за 14 минут. По предварительной информации, никто из людей не пострадал