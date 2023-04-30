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НовостиПроисшествия30 апреля 2023 6:07

В Екатеринбурге на тушение трехэтажного дома выезжали четыре пожарные машины

Пламя вспыхнуло на балконе на втором этаже
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Пожар был потушен за 14 минут

Пожар был потушен за 14 минут

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В шестом часу утра на улице Карасьевской в Екатеринбурге загорелся трехэтажный жилой дом. Пламя вспыхнуло в квартире на втором этаже.

- На площади в три квадратных метра повреждены домашнее имущество, внутренняя и внешняя обшивка балкона на втором этаже, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и 13 человек личного состава.

Пожар был потушен за 14 минут. По предварительной информации, никто из людей не пострадал