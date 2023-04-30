Для 37 семей сотрудников ГУФСИН, лишившихся жилья в Сосьве, собрали гуманитарную помощь

Пострадавшим от пожара доставили постельное белье, подушки, одеяла, игрушки, посуду, электрические чайники Фото: ГУФСИН по Свердловской области

В Сосьве продолжается ликвидация последствий сильного пожара, случившегося во вторник, 25 апреля. Сильное пламя, распространившееся на площадь в 9000 квадратных метров уничтожило 116 зданий и оставило без жилья больше 600 человек.

Как уточнили сегодня, 30 апреля, в ГУФСИН домов и имущества лишились также 37 семей сотрудников лечебно-исправительного учреждения №23 и трех больниц МЧС-66 ФСИН России.

Накануне, 29 апреля, их коллеги, работающие в других городах, собрали для них гуманитарную помощь — постельное белье, подушки, одеяла, игрушки, посуду, электрические чайники.

- Решение о сборе помощи было спонтанным и началось с обычной рассылки в социальной сети друзьям вечером. Буквально на следующий день начали звонить неравнодушные жители города Невьянска и предлагать помощь, - рассазал майор внутренней службы Илья Нахк, выступивший одним из инициаторов сбора помощи. - Хочется верить, что попавшие в беду люди будут знать, что они не одни и даже на расстоянии мы всегда рады помочь им.

В пятницу предполагаемым виновникам пожара было предъявлено обвинение. Понести наказание могут управляющий лесопилкой, в районе которой начался пожар, и сотрудник местной администрации, отвечающий за пожарную безопасность.