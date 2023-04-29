Уральские медики отправились в села на помощь погорельцам

Десятки врачей следят за здоровьем погорельцев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Больше 70 медицинских специалистов уральских больниц отправились на помощь погорельцам в села, где на этой неделе произошли сильные пожары. Сейчас под контролем медиков находятся жители Сосьвы, Таёжного, Байкалово, Неустроева и Карпинска.

Так, в день начала пожара в Сосьве сюда прибыли специалисты Серовской городской больницы и Территориального центра медицины катастроф. Медики вывезли из зоны чрезвычайно ситуации 37 жителей поселка, чье состояние внушало минимальные опасения.

Сейчас из 37 человек, которых вывезли из Сосьвы в Серов, девять жителей села, включая четверых детей, разместили в профилактории «Актай», где пациентов обеспечили питанием. Пять беременных женщин разместили в стационаре, где они находятся под наблюдением акушеров-гинекологов. Три человека отправились к родственникам, остальные находятся в терапевтической, кардиологическом и детском отделениях Серовской горбольницы.

В деревне Неустроева под Ирбитом помощь погорельцам оказала местный фельдшер, госпитализация никому не потребовалась.

Несколько населенных пунктов пострадали от огня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Карпинск на помощь погорельцам выехали четыре бригады скорой помощи и ЦГБ, однако госпитализация никому не потребовалась. Жителям понадобились только успокоительные средства, которые им выдали медики. Также здесь потребовалась помощь добровольцам, их в панике покусали собаки, которых они спасали.

В поселке Таежный госпитализация также никому не потребовалась. Но несколько жителей остались без очков, поэтому в поселок выехали офтальмологи, чтобы проверить зрение и заказать очки вместо сгоревших.

В Байкалово помощь медицинских работников понадобилась пожарным, которых доставили в Бакаловскую районную больницу с отравлением угарным газом.