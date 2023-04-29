В Екатеринбурге на концерт звезд 90-х скопились огромные очереди

Перед концертом у ДИВСа скопилась огромная толпа горожан Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

В Екатеринбурге 29 апреля проходит «Супердискач 90-х». На нем выступают группы «Отпетые мошенники», «Фактор 2», «Акула», «Данко», «Стрелки», «Тутси», «Турбомода», «Русский размер» и Оксана Ковалевская.

Концерт проходит во Дворце игровых видов спорта (ДИВС). На входе в здание перед началом концерта скопились толпы людей. В очереди на улице стоит около 1 000 человек.

В здание зрителей пропускали медленно Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

- Люди двигаются довольно быстро. Мы прошли огромную очередь минут за 20. Но такое больше количество людей это, конечно редкость, - рассказали «КП-Екатеринбург» в очереди.

При этом в очереди нет давки. Среди зрителей большинство - взрослые люди от 30 до 50 лет.

Напомним, что недавно в Екатеринбурге выступил певец Shaman. На своем концерте в ККТ «Космос» певец собрал аншлаг.