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НовостиОбщество29 апреля 2023 13:05

УрФУ отменил традиционное шествие радиофака

Мероприятие не согласовали местные власти
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
УрФУ не станет проводить шествие радиофака

УрФУ не станет проводить шествие радиофака

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский федеральный университет не будет проводить традиционное шествие радиофака 7 мая 2023 года в День радио. В этом году университет не получил на проведение мероприятие разрешение региональных властей.

- Институт радиоэлектроники и информационных технологий готовит онлайн-программу для выпускников и студентов, - рассказали в пресс-службе УрФУ.

Напомним, что в 2020 и 2021 году шествие также отменялось по причине сложной обстановки с коронавирусом.

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