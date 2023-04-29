УрФУ отменил традиционное шествие радиофака

УрФУ не станет проводить шествие радиофака
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Уральский федеральный университет не будет проводить традиционное шествие радиофака 7 мая 2023 года в День радио. В этом году университет не получил на проведение мероприятие разрешение региональных властей.
- Институт радиоэлектроники и информационных технологий готовит онлайн-программу для выпускников и студентов, - рассказали в пресс-службе УрФУ.
Напомним, что в 2020 и 2021 году шествие также отменялось по причине сложной обстановки с коронавирусом.
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