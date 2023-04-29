Свердловский губернатор встретился с жителями Таежного

Евгений Куйвашев лично пообщался с погорельцами. Фото: Департамент информационной политики региона

В субботу, 29 апреля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил поселок Таёжный, где на этой неделе сгорели десятки домов, а также лично пообщался с главой поселения и местными жителями.

По словам губернатора, принято решение восстанавливать поселок после масштабного пожара.

- Сейчас я провел совещание вместе со своими коллегами – все будет сделано по аналогии с Сосьвой. И там принято решение все восстанавливать, и здесь дома будут восстановлены, - заверил сельчан Евгений Куйвашев.

В ответ жители поселка рассказали губернатор о том, что глава Таежной сельской администрации Елена Лихарева несколько суток не спала, так как помогала людям. Люди попросили Евгения Куйвашева наградить главу поселка. Губернатор поддержал это предложение.