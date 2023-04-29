В Екатеринбурге из-за перекрытий возникли пробки на выезде из Солнечного

На выезде из Солнечного скапливаются пробки
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге в микрорайоне Солнечный перекрыли участок улицы 2-я Новосибирская до 1 мая. Из-за этого на выезде из микрорайона скопились пробки.
На участке улицы 2-я Новосибирская от улицы Чемпионов до дома №68 в последних числах апреля 2023 года идут ремонтные работы.
- В связи с этим движение транспорта на этом участке дороги закрыто, - рассказывают в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.
Дорожная ситуация изменится 1 мая. Фото: сервис Яндекс.Карты
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