В Екатеринбурге из-за перекрытий возникли пробки на выезде из Солнечного

На выезде из Солнечного скапливаются пробки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в микрорайоне Солнечный перекрыли участок улицы 2-я Новосибирская до 1 мая. Из-за этого на выезде из микрорайона скопились пробки.

На участке улицы 2-я Новосибирская от улицы Чемпионов до дома №68 в последних числах апреля 2023 года идут ремонтные работы.

- В связи с этим движение транспорта на этом участке дороги закрыто, - рассказывают в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

Дорожная ситуация изменится 1 мая. Фото: сервис Яндекс.Карты

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