Спасатели выпустили экстренное предупреждение о непогоде в Свердловской области

В Свердловскую область идут ливни Фото: Алексей БУЛАТОВ

МЧС по Свердловской области выпустило штормовое предупреждение о непогоде на Среднем Урале из-за надвигающихся на регион дождей.

Осадки в виде сильных дождей в разных частях региона ожидаются 30 апреля. Из-за этого специалисты настоятельно рекомендуют отказаться от сплавов, походов и отдыха на природей.

В региональном МЧС подчеркивают, что передвижение людей по скользким поверхностям может привести к серьезным травмам. Также во время ливней сложно разводить костры.

Отметим, что в Екатеринбург на следующей неделе вернется летнее тепло – со вторника столбики термометров вновь поднимутся выше отметки в +20 градусов.