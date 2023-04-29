Спасатели выпустили экстренное предупреждение о непогоде в Свердловской области

В Свердловскую область идут ливни
Фото: Алексей БУЛАТОВ
МЧС по Свердловской области выпустило штормовое предупреждение о непогоде на Среднем Урале из-за надвигающихся на регион дождей.
Осадки в виде сильных дождей в разных частях региона ожидаются 30 апреля. Из-за этого специалисты настоятельно рекомендуют отказаться от сплавов, походов и отдыха на природей.
В региональном МЧС подчеркивают, что передвижение людей по скользким поверхностям может привести к серьезным травмам. Также во время ливней сложно разводить костры.
Отметим, что в Екатеринбург на следующей неделе вернется летнее тепло – со вторника столбики термометров вновь поднимутся выше отметки в +20 градусов.