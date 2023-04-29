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НовостиОбщество29 апреля 2023 10:27

Спасатели выпустили экстренное предупреждение о непогоде в Свердловской области

На регион надвигаются дожди
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
В Свердловскую область идут ливни

В Свердловскую область идут ливни

Фото: Алексей БУЛАТОВ

МЧС по Свердловской области выпустило штормовое предупреждение о непогоде на Среднем Урале из-за надвигающихся на регион дождей.

Осадки в виде сильных дождей в разных частях региона ожидаются 30 апреля. Из-за этого специалисты настоятельно рекомендуют отказаться от сплавов, походов и отдыха на природей.

В региональном МЧС подчеркивают, что передвижение людей по скользким поверхностям может привести к серьезным травмам. Также во время ливней сложно разводить костры.

Отметим, что в Екатеринбург на следующей неделе вернется летнее тепло – со вторника столбики термометров вновь поднимутся выше отметки в +20 градусов.