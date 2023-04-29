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НовостиОбщество29 апреля 2023 10:09

В Новоуральске умер актер Павел Ртищев

Ему был 51 год
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Павел Ртищев ушел в возрасте 51 года. Фото: страница новоуральского Театра музыки, драмы и комедии в ВК

Павел Ртищев ушел в возрасте 51 года. Фото: страница новоуральского Театра музыки, драмы и комедии в ВК

В возрасте 51 года скончался актер Театра музыки, драмы и комедии Павел Ртищев. Причина смерти не сообщается, прощание состоится 5 мая в полдень в городском похоронном доме. Информацию о смерти актера подтверждают в театре, где он служил.

Павел Ртищев родился 11 января 1972 году. Он окончил Екатеринбургский театральный институт, через год пришел на службу в Театр музыки, драмы и комедии в Новоуральске, где сыграл больше сотни ролей.

- Многолетний и плодотворный опыт работы позволил ему завоевать достойное место в актерской труппе, - рассказывают коллеги артиста.

Павел Ртищев награжден дипломами и благодарственными письмами мэрии Новоуральска и Министерства культуры Свердловской области за вклад в сохранение и развитие театрального искусства.