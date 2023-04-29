Предполагаемого виновника страшного пожара в Сосьве отправили в СИЗО

Суд отправил мужчину в СИЗО. Фото: пресс-служба Свердловского областного суда

29 апреля 2023 года Серовский районный суд избрал меру пресечения одному из обвиняемых по уголовному делу о страшном пожаре в уральском поселке Сосьва. 40-летний специалист по пожарной безопасности Управления гражданской защиты и хозобслуживания Сосьвинского городского округа заключен под стражу. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Фигурантами трех уголовных дел, возбужденных после пожара, в котором огонь уничтожил десятки домов и унес жизни двух человек, стали 40-летний местный чиновник, а также 29-летний управляющий пилорамы.

Специалисту пилорамы решение по мере пресечения вынесут в ближайшее время. Ему предъявили обвинение по статьям УК РФ «Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности» и 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Об этом рассказывают в пресс-службе СКР по Свердловской области.

40-летнему чиновнику местной администрации, только что заключенному под стражу, предстоит ответить перед законом по уголовным статьям «Нарушение требований пожарной безопасности» и «Халатность, повлекшая причинение смерти двум лицам, особо крупного ущерба».

Уголовные дела находятся на особом контроле у руководства СКР по Свердловской области.

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