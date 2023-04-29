В Городском пруду Екатеринбурга выловили женщину

Женщину доставили на берег на лодке. Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

В центре Екатеринбурге днем 29 апреля произошло ЧП на берегу Исети. Здесь женщина с парапета прыгнула в Городской пруд.

Горожанку обнаружили огнеборцы в составе пяти человек отдельного поста 1-й пожарно-спасательной части при патрулировании берега. Специалисты взяли лодку на станции, на которой подплыли к горожанке и эвакуировали ее на берег.

- Женщину передали прибывшей бригаде скорой помощи, - рассказывают в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

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