Евгений Куйвашев встретится с погорельцами в поселке Таёжный

Евгений Куйвашев и Виктор Теряев работают на северо-востоке Свердловской области. Фото: Департамент информационной политики региона

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в праздничные выходные с 29 апреля вместе областным главой МЧС Виктором Теряевым работает на северо-востоке региона, где на этой неделе возникла очень сложная обстановка из-за пожаров в населенных пунктах.

Так, 29 апреля Евгений Куйвашев намерен провести координационное совещание по обеспечению жизнедеятельности поселений, серьезно пострадавших от огня. Глава региона проведет личную встречу с погорельцами из поселка Таежный, где огонь уничтожил дома сельчан, и проверит, как власти муниципалитета выполняют его поручения по поддержке людей.

Напомним, что больше всего от пожаров пострадал поселок Сосьва, где огонь уничтожил десятки жилых домов. В Пятницу СКР задержал двух человек, которые могут быть причастны к ЧП. Возбуждено три уголовных дела по статьям 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух человек», 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», 293 УК РФ «Халатность».

Ранее корреспондент «КП-Екатеринбург» побывала в Сосьве и увидела, что происходит в поселке, почти треть которого уничтожил огонь.