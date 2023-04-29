В Екатеринбургский метрополитен не пускают пассажиров с газовыми баллончиками

В метро запретили вход с баллончиками Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Екатеринбургского метрополитена на этой неделе отказываются впускать на станции пассажиров, у которых есть при себе газовые или перцовые баллончики. Специалисты подземки ссылаются на приказы федерального Минтранса.

- У меня с собой в сумке всегда лежит перцовый баллончик, потому что домой я возвращаюсь в позднее время. Езжу от «Ботанической» до станции «Уралмаш». На этой неделе мне отказали в проходе на станцию из-за наличия средства защиты. Пришлось отказаться от баллончика, - рассказывает в беседе с «КП-Екатеринбург» жительница Уралмаша Анастасия.

На официальном сайте метрополитена Екатеринбурга указано, что объект работает в строгом соответствии приказами Минтранса РФ. На станции подземки запрещен вход с оружием, включая аэрозольные распылители, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, к которым относятся газовые и перцовые баллончики.

Горожане связывают строгий запрет на пронос баллончиков в метро с инцидентом, который произошел здесь на минувшей неделе, когда рядом со станцией «Ботаническая» распылили перцовый баллончик.