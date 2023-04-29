В Нижнем Тагиле выросло число смертей от сердечных болезней

В Нижнем Тагиле стареет население Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Нижнем Тагиле за год число смертей от сердечно-сосудистых заболеваний выросло на 19 случаев. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

В 2021 году в городе медики констатировали 742 случая смерти от сердечных хворей, а в 2022 году – уже 761 случай. Причинами роста смертности стали старение населения города и последствия вирусных инфекций. Об этом на заседании Гордумы Нижнего Тагила заявил советник министра здравоохранения Свердловской области Борис Вологженинов.

Напомним, что на Среднем Урале в январе этого года на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упала смертность среди младенцев до одного года. В прошлом года в Свердловской области в первый месяц года скончались 18 малышей, в этом – 12.

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