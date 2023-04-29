На автовокзале Нижнего Тагила заработала онлайн-продажа билетов

Билеты на рейсы из Нижнего Тагила теперь можно приобрести через Интернет Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

На автовокзале в Нижнем Тагиле стартовала продажа билетов на автобусные рейсы через Интернет. Оплатить поездку можно по всем доступным рейсам, но бронировать билеты по телефону теперь нельзя.

Оформить билет и оплатить его стоимость пассажиры могут при помощи сайта ticket.autovokzal.org, комиссия при покупке билетов через интернет не предусмотрена. На этом же сайте можно оформить возврат приобретенных билетов.

При посадке на рейс нужно показать контролеру паспорт и билет – в распечатанном или электронном виде.

Также в 2023 года на автовокзале Нижнего Тагила оборудую несколько терминалов для приобретения билетов.