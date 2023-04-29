В начале мая в Екатеринбург вернется летнее тепло Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце апреля в Екатеринбург немного похолодало после летних температур, когда столбики термометров преодолевали отметку в +22 градуса. На днях теплая погода вернется в столицу Среднего Урала.

В субботу, 29 апреля, в Екатеринбурге до +16 градусов тепла, ночью воздух остынет до +4 градусов. На протяжении суток небо останется ясным. Ветер северо-восточный 2-3 метра в секунду.

В воскресенье, 30 апреля, в уральской столице будет пасмурно, максимальная температура днем – до +12 градусов. Ночью в городе будет всего +5 градусов. Осадков не ожидается. Ветер восточный 5 метров в секунду.

В понедельник, 1 мая, в Екатеринбурге будет пасмурно, + 13 градусов, без осадков. Ветер юго-восточный 4-5 метров в секунду.

Во вторник, 2 мая, в Екатеринбург вернется настоящее летнее тепло: воздух прогреется до +22 градусов, малооблачно, без осадков. Ветер южный 5 метров в секунду. Такая же погода сохранится в городе до следующих праздничных выходных.

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