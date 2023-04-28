На Урал из Ирана привезли зараженные киви

Ввоз крупной партии фруктов в Свердловскую область разрешили Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Свердловской области нашли партию зараженных киви. Семь тонн фруктов прибыли из Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Агрономы свердловского референтного центра выявили целую партию иранских киви, в которых находились карантинные вредители. В фруктах жила тутовая щитовка. Насекомое является опасным, оно не зарегистрировано на территории России.

- Ее родина – Китай, Корея, Япония. Щитовка отмечается во многих странах. Отнесена к числу наиболее опасных вредителей плодовых культур, особенно персиков и черешни в Турции, - рассказали Россельхознадзоре.

Высокий фитосанитарный риск несут только зараженные посадочные материалы. А именно зараженные плоды не опасны для человека. Поэтому ввоз крупной партии фруктов в Свердловскую область разрешили.

Ранее в Свердловской области нашли зараженный болезнями картофель. Овощ распространял крупный региональный производитель.

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