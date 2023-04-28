У екатеринбуржца конфисковали автомобиль за повторное пьяное вождение

В первый раз мужчине назначили штраф в 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на два года Фото: Алексей БУЛАТОВ

У 26-летнего жителя Екатеринбурга конфисковали автомобиль. Причиной тому стало повторное вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщили пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В конце января 2023 года мужчину задержали сотрудники ГИБДД. Как оказалось, мужчина был пьяным. Однако от прохождения медицинского освидетельствования екатеринбуржец отказался.

- При этом, 22 декабря 2021 года 26-летний гражданин постановлением мирового судьи был привлечен к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), - рассказали в ведомстве.

Тогда мужчине назначили штраф в 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на два года. Это не помешала свердловчанину сесть за руль снова, еще и в нетрезвом виде.

На этот раз суд приговорил мужчину к 300 часам обязательных работ и лишение прав заниматься деятельностью, связанной с вождением автомобиля, на два года. Машину екатеринбуржца конфисковали и обратили в собственность государства.

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