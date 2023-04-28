Мужчина одет во все черное. Фото: «ЛизаАлерт»

В Дегтярске пропал 30-летний мужчина. О местонахождении Константина Новгородцева ничего не известно с 25 апреля. Его поисками занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- Приметы – рост 170 сантиметров, нормального телосложения, глаза карего цвета, волосы темно-русые, - сообщили в «ЛизаАлерт».

В день пропажи Константин был одет в черную кофту с капюшоном, черную футболку, черные штаны и черные кроссовки.

Если вам известно, где находится мужчина, сообщите об этом волонтеру Наталье по номеру 89043831748 или Алене по номеру 89221419307. Также вы можете обратиться в полицию, набрав 112.

Ранее в Екатеринбурге начались поиски 88-летней женщины. Она пропала еще в июне 2022 года. К сожалению, не известно, во что была одета пенсионерка в день исчезновения. Женщина нуждается в медицинской помощи и может находиться в любом районе города.

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