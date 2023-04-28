В Екатеринбурге Hyundai Accent сбил двух девочек

По факту происшествия проводится дознание. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге иномарка сбил двух девочек. Авария произошла на улице Рабочая. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

Днем 28 апреля Hyundai Accent на перекрестке Металлургов – Рабочая сбил двух юных пешеходов. Они переходили дорогу в положенном месте. Пострадавшим девочкам 12 и 14 лет. Их с ушибами и ссадинами доставили в детскую больницу. Оттуда детей уже отпустили домой.

- Автомашиной управлял 65-летний мужчина, имеющий стаж вождения транспортным средством 14 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД РФ привлекался два раза. Инспекторы ГИБДД провели освидетельствование водителя на состояние алкогольного опьянения – трезв, - рассказали в ГИБДД.

Водитель рассказал, что дети неожиданно выбежали на проезжую часть. Он пытался затормозить. Но столкновения избежать не удалось. По его словам, девочки выбежали на дорогу на красный свет.

- По факту происшествия проводится дознание, по результату которого будет установлен виновник дорожно-транспортного происшествия, - добавили в Госавтоинспекции.

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