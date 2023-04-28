В Реже рабочий добился получения компенсации из-за травмы на производстве

Мужчина восстанавливается и по сей день Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Реже местный житель через прокуратуру добился получения компенсации морального вреда из-за травмы на производстве. Суд обязал предприятие выплатить пострадавшему 800 тысяч рублей. Во время разбирательства выяснилось, что электрослесарь в ноябре прошлого года упал с двухметровой высоты.

- Ему был поставлен диагноз – закрытая черепно-мозговая травма, перелом свода и основания черепа, ушиб головного мозга, тупая травма грудной клетки, перелом левой ключицы, травматический шок первой степени, острая субарахноидальная гематома, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мужчина восстанавливается и по сей день. Из-за чего прокурор обратился в суд с иском о взыскании с организации компенсации морального вреда.

- Суд удовлетворил требования прокурора, взыскав в пользу заявителя в качестве компенсации морального вред в размере 800 тысяч, - уточнили в ведомстве.