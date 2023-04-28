Политики провели встречу 28 апреля в столице Среднего Урала. Фото: ДИП

Евгений Куйвашев встретился с премьер-министром Беларуси Романом Головченко. Губернатор Свердловской области заявил о перспективах сотрудничества со страной. Политики провели встречу 28 апреля в столице Среднего Урала. Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики.

В ходе встречи Евгений Куйвашев и Роман Головченко обсудили направления взаимовыгодного сотрудничества. В первую очередь политики планируют развивать поставку техники, кооперационные связи и участие белорусской стороны в выставке ИННОПРОМ.

- У нас насыщенная двусторонняя повестка, мы активно готовимся к участию в международной выставке ИННОПРОМ. Действительно, очень тесные связи у свердловчан с Республикой Беларусь. Планируя в этом году свое участие в выставке ИННОПРОМ в качестве страны-партнера, мы очень содержательно к этому готовимся, - отметил премьер-министр Беларуси.

С 2021 года между областью и страной выросли объемы взаимной торговли. Еще три года назад цифра составляла около полумиллиарда долларов, уже к 2022 она выросла до 750 миллионов долларов.

- С каждым годом крепнут экономические связи. Активно развивается межпарламентское и межмуниципальное сотрудничество. Успешно реализуются крупные кооперационные проекты в промышленности, - отметил губернатор Евгений Куйвашев.

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