Детская железная дорога в Екатеринбурге переходит на летний режим работы

Уже с 1 мая и до 30 сентября поезда будут курсировать ежедневно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детская железная дорога, расположенная в парке Маяковского в Екатеринбурге, переходит на летний режим работы. Уже с 1 мая и до 30 сентября поезда будут курсировать ежедневно.

- Время отправления первого поезда со станции Екатеринбург-Детский – в 11:00. Последнего – в 18:28 в будни, в 20:27 – в выходные и праздничные дни. Рейсы будут выполняться каждый час, - уточнили в пресс-службе СвЖД.

Детская железная дорога является популярным местом отдыха горожан, ее протяженность составляет чуть больше трех километров, с 2017 года она работает без перерывов.

Ранее стало известно, что на Южном автовокзале Екатеринбурга заработали терминалы самообслуживания. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.