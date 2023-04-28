На молодого человека завели уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбуржцу, укравшему велосипед, грозит реальный срок. На молодого человека завели уголовное дело. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Инцидент произошел в январе 2023 года. Владелец байка сообщил в полицию о пропаже. Из многоквартирного дома на Евгения Савкова пропал велосипед Forward стоимостью 20 тысяч рублей.

- Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 8 УМВД г. Екатеринбурга в результате оперативных мероприятий изобличили подозреваемого в хищении велотранспорта и задержали, - рассказали в полиции.

Похитителем оказался 19-летний житель Екатеринбурга. Ранее он уже был судим за кражу. На молодого человека составили уголовное дело. За преступление парню грозит до шести лет лишения свободы. На данный момент полицейские проверяют причастность парня к другим аналогичным преступлениям.

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