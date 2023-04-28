В Верхней Пышме мужчина выплатил больше миллиона рублей алиментов после ареста автомобиля

Как только авто оказался арестованным, мужчина погасил всю сумму задолженности. Фото: ГУФССП по Свердловской области

В Верхней Пышме мужчина выплатил больше миллиона рублей алиментов только после того, как приставы арестовали его личный автомобиль. Как выяснилось, уралец накопил долгов на содержание своего несовершеннолетнего сына, но не спешил исполнять свои обязательства.

- Из ответов регистрирующих органов стало известно о наличии у него в собственности недвижимого имущества, в отношении которого вынесено постановление о запрете совершения регистрационных действий. Также у должника имеется машина Kia Rio, - уточнили в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.

Как только авто оказался арестованным, мужчина погасил всю сумму задолженности.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле мужчина задолжал за транспортный налог 311 тысяч рублей. Приставы возбудили исполнительное производство и уведомили об этом должника, однако платить тагильчанин не спешил.