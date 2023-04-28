На рецидивиста завели уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция Екатеринбурга раскрыла ночную кражу из супермаркета. Мужчина вынес из магазина продукты. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Инцидент произошел в ноябре 2022 года. В три часа ночи мужчина проник в супермаркет на улице Боровой. Он вынес из магазина продукты на 8,5 тысяч рублей. И поспешил скрыться.

- Прибывшие на место происшествия полицейские опросили персонал магазина и начали оперативно-розыскные мероприятия по изобличению предполагаемого злоумышленника. В результате сыщикам удалось установить личность подозреваемого и задержать, - рассказали в полиции.

Вором оказался ранее судимый за кражу и грабеж мужчина 27 лет. Его доставили в дежурную часть, где он признался, что продал все украденное. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за кражу. На данный момент его проверяют на причастность к другим подобным преступлениям. Ведется расследование.

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